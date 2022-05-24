بلدية الخليل تستنكر وضع الاحتلال بوابات حديدية على مداخل "قلقس"





وأوضح أنّ البلدية افتتحت هذا ميدان قلقس بتاريخ 14/12/2021، بعد إعادة تأهيله بتكلفة وصلت إلى 5 مليون شيكل من صندوق بلدية الخليل، لافتاً إلى أنّ هذا المشروع أنهى معاناة المواطنين التي استمرت إلى ما يقارب الربع قرن، مؤكداً أنّ هذه الخطوة من جانب الاحتلال الإسرائيلي تعيدنا إلى المربع الأول.



وبيّن أبو سنينة أنّ الهدف الرئيس من وضع هذه البوابات يتمثل في التضييق على المواطنين والحد من حركتهم، مشيراً إلى أنّ التحكم بإغلاق البوابات وفتحها سيخضع لمزاجية جنود الاحتلال دون مراعاة حقوق الإنسان في التنقل والحركة، معبراً عن رفضه لهذه الإجراءات العنصرية والممنهجة التي تعرقل حياة المواطنين، مطالباً مؤسسات حقوق الإنسان بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي تمس حقوق الإنسان الأساسية والتي كفلها القانون.



رام الله - دنيا الوطناستنكر رئيس بلدية الخليل الأستاذ تيسير أبو سنينة صباح اليوم الثلاثاء، ما أقدمت عليه قوات الاحتلال من وضع بوابات حديدية على مداخل بلدة قلقس جنوب الخليل.