اشتية يبحث مع رئيسة وزراء تونس آخر المستجدات السياسية والأوضاع في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء د. محمد اشتية، رئيسة وزراء تونس نجلاء بودن، اليوم الثلاثاء على هامش مشاركته في منتدى الاقتصاد العالمي (دافوس) في سويسرا، حيث بحث معها آخر المستجدات السياسية والتطورات في فلسطين.واطلع اشتية بودن على الانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا، وتصعيد قوات الاحتلال بأوامر من الحكومة لتطبيق سياسة إطلاق النار المباشر بهدف القتل، بالإضافة إلى الاقتحامات للمناطق الفلسطينية والاعتقالات اليومية، واستهداف الصحفيين، واقتحامات المسجد الأقصى ومحاولات تغيير الوقائع والحقائق وتزييف الرواية في القدس.وحضر الاجتماع المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية جنيف والسفير الفلسطيني لدى سويسرا إبراهيم خريشي.