قوات الاحتلال تعتدي بالضرب على الأسير عرمان أثناء اعتقاله





جاء ذلك خلال مداهمة الشقة التي كان يقيم فيها مع زملائه الطلبة، حيث أن عرمان طالب في جامعة بيرزيت.



ونقلا عن محامية الهيئة جاكلين فرارجة أثناء زيارتها له، فقد تعرض الأسير عرمان للضرب أثناء الاعتقال، حيث تم جره على الأرض وقام الجنود بضربه بواسطة الأيدي والأرجل على صدره وهو مقيد اليدين، ومعصوب العينين، واقتيد بشكل وحشي مشياً على الأقدام مسافة 3 كيلو الى معسكر للجيش في بيت ايل، ومكث هناك حتى الساعة الثامنة صباحا ثم احضر الى عصيون، وتم استجوابه لدى الشرطة في معتقل (عوفر)، وتم تمديد توقيفه لمدة ثمانية أيام.



الجدير ذكره أن الأسير عرمان تعرض سابقا للاعتقال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية حيث أمضى سبعة أشهر في السجن.



رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الثلاثاء، بأن الأسير محمد عرمان من مدينة رام الله/ عين يبرد، تعرض للضرب المبرح أثناء اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية يوم الثلاثاء الماضي بتاريخ 17/5/2022.