غزة: لجنة اللاجئين بـ "التشريعي" تعقد جلسة استماع لوزارة الخارجية

رام الله - دنيا الوطنعقدت لجنة شئون اللاجئين في المجلس التشريعي، بغزة، برئاسة عاطف عدوان، جلسة استماع لوزارة الخارجية، يمثلها مدير عام وزارة الخارجية، بغزة، محمود المدهون، بحضور سالم سلامة مقرر اللجنة، ويوسف الشرافي.وأوضح عدوان أن هذه الجلسة تأتي من منطلق المسؤولية تجاه أبناء شعبنا ومتابعة أوضاع الجاليات الفلسطينية والممثليات، ومخرجات مؤتمر فلسطينيي الخارج في الشتات في ظل المتغيرات السياسية الدولية وانعكاساتها على القضية الفلسطينية، والاستماع لدور الوزارة وخطتها في حصر المعلومات عن اللاجئين وآليات الاتصال والتواصل معهم بهدف تخفيف المعاناة على أبناء شعبنا.بدوره، استعرض مدير عام وزارة الخارجية، خطة الوزارة وهيكليتها والدوائر التابعة لها ومهامها، وجهود الوزارة في حصر التجمعات الخارجية والمغتربين حسب الاختصاص على مستوى القارات، متحدثاً عن دور الوزارة بـ "متابعة حملة مقاطعة الكيان الصهيوني (BDS)، ومع أبناء شعبنا في الشتات".وأشار الى دور الوزارة في تطوير مركز المعلومات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبيناً آليات استقبال المعلومة وإعادة تصديرها في أكثر من اتجاه وكشف عن الترتيب لعقد مؤتمر لدعم قطاع غزة بحضور ذوي الاختصاص.من جانبهم، ثمن النواب جهود وزارة الخارجية رغم الظروف السياسية وقلة الإمكانيات، مؤكدين على ضرورة وجود قاعدة معلومات شاملة عن المغتربين واللاجئين الفلسطينيين والعمل على تحديثها وتسهيل الاستفادة منها، والعمل على وجود وثيقة تعريفية لكل لاجئ فلسطيني في الداخل والخارج وإنشاء قنوات اتصال وتواصل مع الجاليات الفلسطينية وتقديم ما يلزم من خدمات وتسهيلات لها.وأكدوا على أهمية تنسيق الجهود لتحسين الأوضاع المعيشية لأبناء شعبنا في المخيمات الفلسطينية في كافة أماكن تواجدها في الداخل والخارج.