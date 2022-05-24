نقابة مربي الدواجن تنفي شائعات نفاذ كمية الأعلاف بقطاع غزة

خاص دنيا الوطن- هاني الإمام



وتابع الحلو: "المخزون الموجود في قطاع غزة من الحبوب والأعلاف يكفي لأسابيع"، مشدداً على أن الهدف من نشر هذه الأخبار إثارة البلبلة لدى المواطن والمزارع.



وأوضح أن نقابة مربي الدواجن توجهت إلى وزارة الداخلية بغزة والنيابة العامة لمحاسبة مروجي الشائعات وأخذ المقتضى القانوني بحقهم.

نفى رئيس نقابة مربي الدواجن في قطاع غزة، مروان الحلو، اليوم الثلاثاء، الأنباء المتداولة عن نفاذ كمية الأعلاف بالقطاع.وقال الحلو في حديث مع "دنيا الوطن"، إن "ما نشرته الجمعية الزراعية النقابية للفقاسات والدواجن والأعلاف فيما يخص نفاذ كمية الأعلاف بقطاع غزة عارٍ عن الصحة".وأضاف: "لن نسمح بنشر أي خبر قد يسبب القلق لدى المزارعين في القطاع"، مؤكداً وجود مخزون من الحبوب والأعلاف يقدر بآلاف الأطنان.