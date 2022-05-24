المفتي العام يشجب إزالة أجزاء من درج المسجد الإبراهيمي





وأشار في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من حفريات وتخريب متعمد بمحاذاة منطقة "صور القلعة"، حول قاعدة المصعد المزمع إقامته، هو جريمة تهويدية عنصرية تتواصل مع عمليات الحفر والتدمير التي تطال مساحات كبيرة من حيز المسجد، وأن إجراءات سلطات الاحتلال هذه تفضي إلى حرمان المواطنين الفلسطينيين من أداء شعائرهم الدينية في مساجدهم، وبسط السيطرة الاحتلالية الكاملة على المسجد الإبراهيمي، داعياً المواطنين إلى إعمار المسجد الإبراهيمي، بأداء الصلوات فيه لحمايته من المخططات الإسرائيلية المتتابعة للاستيلاء عليه، والذود عنه أمام إجرام المعتدين عليه من المستوطنين وغيرهم.



وناشد الشيخ حسين الدول والمؤسسات المعنية بحرية الإنسان والأديان الوقوف في وجه الاعتداءات الإسرائيلية الآثمة، وطالب الأمتين العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتهما، وإفشال مخططات الاحتلال العدوانية التهويدية، وحماية المقدسات الفلسطينية من اعتداءات المستوطنين الذين يعيثون فساداً في الأرض الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطنشجب الشيخ محمد حسين – المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك– ما قامت به سلطات الاحتلال من إزالة أجزاء من درج المسجد الإبراهيمي "الدرج الأبيض"، وتنفيذ عمليات حفر بآليات ثقيلة على بعد نحو مائة متر من الساحات الخارجية الغربية للمسجد، وذلك في إطار مخططاتها الهادفة إلى تغيير معالمه الأثرية، واستكمال مشروع "المصعد الكهربائي" الذي تعتزم إنشاءه خدمة لاقتحامات المستوطنين.