شاهد: إصابة مواطن واعتقال آخر خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين
انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، من مدينة جنين، بعد وقت قليل من اقتحام الأطراف الغربية للمخيم، ومحاصرة أحد المنازل، فيما أصيب أحد المواطنين.
ووفق مصادر محلية، فإن جيش الاحتلال، حاصر منزل المواطن إياد الطوباسي، وطالب من بداخله بتسليم نفسه، حيث اعتقل أحد المواطنين.
وأضافت بأن قوات الاحتلال نشرت قناصتها في محيط المنطقة التي تقتحمها في مخيم جنين، فيما دارت مواجهات مسلحة مع مقاومين.
في السياق، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن الجيش نفذ "نشاطاً" في وادي برقين، بالقرب من مخيم جنين.
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