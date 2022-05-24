شؤون فلسطينية

معروف: زيادة الضرائب جاء من أجل الضغط على حكومة رام الله للتراجع عن سياستها

معروف: زيادة الضرائب جاء من أجل الضغط على حكومة رام الله للتراجع عن سياستها
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، سلامة معروف، إن "كل الإجراءات التي تعمل عليها وزارتا المالية والاقتصاد بغزة تصب في صالح المواطن وتدعيم الاقتصاد الغزي، وجميعها مُنسق مع الهيئات والاتحادات ذات العلاقة في الشأن الاقتصادي للتعامل مع تداعيات أزمة الغلاء العالمي".

وتابع معروف، في تصريح لإذاعة (الأقصى)، أن "هناك العديد من العقبات التي سُجلت من قبل شركات غزة وأولها عدم اعتراف المالية برام الله بالفواتير الضريبية الصادرة من غزة، بما يعني أن رام الله تقوم بتحصيل ضريبة القيمة المضافة على كل السلع الواردة من قطاع غزة ما يحد من منافستها للمنتجات المسوقة بالضفة".

وأشار إلى أن "الحكومة في رام الله أعفت الضريبة عن الدقيق لمطاحن وشركات الضفة دون غزة، كأنها ليس جزءاً أصيلاً من الوطن، وأمام ذلك كان لا بد من التحرك لوقف نزيف المنتج المحلي بغزة".

وأكد خلال حديثه، أن "كل الجهود لثني الوزارة برام الله عن الازدواج الضريبي فشلت، فقررت وزارتا المالية والاقتصاد البدء بالتعامل بالمثل لزيادة الضغط على رام الله حتى تتراجع عن هذه السياسة".

واستدرك القول: "كنا نأمل أن تكون المالية برام الله على قدر المسؤولية الوطنية والمهنية والقانونية التي من المفترض أن تتعامل مع قطاع غزة المحاصر بشيء من التمييز الإيجابي وليس بهذا الشكل السلبي العنصري"، وفق تعبيره.

وأوضح معروف أن "15 عاماً من سياسة الازدواج الضريبي أثقلت كاهل التجار والمصانع بغزة بضريبة لا لزوم لها قانونياً ووطنياً".

وبيّن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، أنه "بعد فشل كل جهود الوساطات اتخذنا قرار الضريبة على سلعتي (الشيبسي والمشروبات)، وحتى اللحظة جاهزون لإيقاف العمل بالضريبة إن امتثلت المالية برام الله وأصبح هناك إمكانية للتعاون المشترك واعتماد سياسة ضريبية واحدة لدعم المنتج الوطني ومنافسته في الأسواق".

ونوّه إلى أن "القرار يأتي في سياق رؤية شاملة لدعم المنتج المحلي ومنحه فرصة المنافسة في السوق المحلي".

ولفت معروف إلى أن "وزارة المالية برام الله تنصلت من مسؤوليتها في ظل تداعيات أزمة الغلاء العالمي، ونُفاجئ أنها تزيد الأمور سوءاً وتُحمل على كاهل المواطن ما لا يحتمل، ولا يمكن القبول بحالة الحصار التي تفرضها المالية برام الله على غزة".

وكان أسامة نوفل، مدير عام السياسيات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، قال أمس الإثنين، إن قرار لجنة العمل الحكومي بفرض ضرائب جديدة على عدد من منتجات الضفة الغربية التي تصل قطاع غزة "يهدفُ إلى حماية المنتجات المحلية وفق القانون الاقتصادي".

وتابع نوفل: إنه " تم تشكيل لجنة قبل حوالي ثلاثة أشهر هدفها حماية المنتج المحلي في قطاع غزة، اللجنة مشكلة من وزارة الاقتصاد، والقطاع الخاص ممثلة بالاتحاد العام للصناعات الفلسطينية واتحاد الصناعات الفلسطينية الفرعية، وهدف هذه اللجنة عمل دراسة كاملة حول طبيعة الإنتاج الصناعية وكيفية النهوض بالمنتجات المحلية".

وأشاف في حديثٍ خاص لـ"دنيا الوطن"، "خلُصت الاجتماعات المشتركة بضرورة دعم العديد من السلع، حوالي 24 سلعة تُنتج في قطاع غزة، وقادرة أن تغطي احتياجات السكان في قطاع غزة بشكلٍ كامل".

أخبار ذات صلة

ورشة عمل: الزيادة السكانية المطردة بالقطاع تفاقم الوضع في ظل قلة الموارد

ورشة عمل: الزيادة السكانية المطردة بالقطاع تفاقم الوضع في ظل قلة الموارد

برسالة رسمية.. السلطة تطالب واشنطن برفع منظمة التحرير عن قوائم الإرهاب

برسالة رسمية.. السلطة تطالب واشنطن برفع منظمة التحرير عن قوائم الإرهاب

نشاط كبير لـ &#34;الزنانة&#34;.. جزءٌ من المناورات أم لجمع بنك أهداف جديد بالقطاع؟

نشاط كبير لـ "الزنانة".. جزءٌ من المناورات أم لجمع بنك أهداف جديد بالقطاع؟

&#34;كهرباء القدس&#34; تناشد الجميع للمساهمة في وقف الابتزاز الإسرائيلي المتواصل

"كهرباء القدس" تناشد الجميع للمساهمة في وقف الابتزاز الإسرائيلي المتواصل

&#34;تنسيقي القطاع الخاص&#34; يصدر بياناً بشأن قرار فرض ضرائب على سلع من الضفة

"تنسيقي القطاع الخاص" يصدر بياناً بشأن قرار فرض ضرائب على سلع من الضفة

شاهد: انطلاق امتحانات الثانوية العامة الأزهرية في قطاع غزة

شاهد: انطلاق امتحانات الثانوية العامة الأزهرية في قطاع غزة

حقوق الإنسان بمنظمة التحرير تطالب بموقف دولي لوقف جرائم الاحتلال بحق &#34;الإبراهيمي&#34;

حقوق الإنسان بمنظمة التحرير تطالب بموقف دولي لوقف جرائم الاحتلال بحق "الإبراهيمي"

بلدية الخليل تستنكر وضع الاحتلال بوابات حديدية على مداخل &#34;قلقس&#34;

بلدية الخليل تستنكر وضع الاحتلال بوابات حديدية على مداخل "قلقس"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;تنسيقي القطاع الخاص&#34; يصدر بياناً بشأن قرار فرض ضرائب على سلع من الضفة

"تنسيقي القطاع الخاص" يصدر بياناً بشأن قرار فرض ضرائب على سلع من الضفة

حقوق الإنسان بمنظمة التحرير تطالب بموقف دولي لوقف جرائم الاحتلال بحق &#34;الإبراهيمي&#34;

حقوق الإنسان بمنظمة التحرير تطالب بموقف دولي لوقف جرائم الاحتلال بحق "الإبراهيمي"

بلدية الخليل تستنكر وضع الاحتلال بوابات حديدية على مداخل &#34;قلقس&#34;

بلدية الخليل تستنكر وضع الاحتلال بوابات حديدية على مداخل "قلقس"

وزير الاقتصاد يرحب بقرار وكالة فحص الأغذية الكندية بعدم قانونية منتجات المستوطنات

وزير الاقتصاد يرحب بقرار وكالة فحص الأغذية الكندية بعدم قانونية منتجات المستوطنات

اشتية يبحث مع رئيسة وزراء تونس آخر المستجدات السياسية والأوضاع في فلسطين

اشتية يبحث مع رئيسة وزراء تونس آخر المستجدات السياسية والأوضاع في فلسطين

&#34;الخارجية&#34; تطالب الإدارة الأمريكية الضغط على دولة الاحتلال لوقف تهويد الحرم الابراهيمي

"الخارجية" تطالب الإدارة الأمريكية الضغط على دولة الاحتلال لوقف تهويد الحرم الابراهيمي

قوات الاحتلال تعتدي بالضرب على الأسير عرمان أثناء اعتقاله

قوات الاحتلال تعتدي بالضرب على الأسير عرمان أثناء اعتقاله

غزة: لجنة اللاجئين بـ &#34;التشريعي&#34; تعقد جلسة استماع لوزارة الخارجية

غزة: لجنة اللاجئين بـ "التشريعي" تعقد جلسة استماع لوزارة الخارجية

منوعات

شاهد: مذيعة مصرية ترصد لحظة التحرش بها وتفضح الفاعل

شاهد: مذيعة مصرية ترصد لحظة التحرش بها وتفضح الفاعل

شاهد: عمرو أديب يشن هجوم قوي على عمرو واكد

شاهد: عمرو أديب يشن هجوم قوي على عمرو واكد

فنانة مصرية جديدة تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

فنانة مصرية جديدة تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

ما حقيقة اعتزال عبلة كامل الوسط الفني؟

ما حقيقة اعتزال عبلة كامل الوسط الفني؟

شاهد كيف رد نيكولا معوض على الانتقادات بسبب حضنه لطفلته بدون ملابس

شاهد كيف رد نيكولا معوض على الانتقادات بسبب حضنه لطفلته بدون ملابس

شيرين عبد الوهاب تستنجد بالشرطة لحمايتها من حسام حبيب

شيرين عبد الوهاب تستنجد بالشرطة لحمايتها من حسام حبيب

شاهد: فيفي عبده تهنئ بوسي بحفل زفافها على طريقتها الخاصة

شاهد: فيفي عبده تهنئ بوسي بحفل زفافها على طريقتها الخاصة

شاهد: إصابة هنا الزاهد أثناء تصوير فيلم تامر حسني الجديد

شاهد: إصابة هنا الزاهد أثناء تصوير فيلم تامر حسني الجديد

بعد انفصالها عن زوجها.. شاهد كيف دعمت وفاء عامر ياسمين صبري

بعد انفصالها عن زوجها.. شاهد كيف دعمت وفاء عامر ياسمين صبري

صور: أجمل إطلالات النجمات العربيات في مهرجان كان السينمائي 2022

صور: أجمل إطلالات النجمات العربيات في مهرجان كان السينمائي 2022

عربي

الجزائر وإيطاليا تبحثان مد جزيرة سردينيا بالكهرباء

الجزائر وإيطاليا تبحثان مد جزيرة سردينيا بالكهرباء

قائد الجيش اللبناني:25مايو علامة فارقة في سجلات الانتصار بعدما تمكن اللبنانيون من دحر إسرائيل

قائد الجيش اللبناني:25مايو علامة فارقة في سجلات الانتصار بعدما تمكن اللبنانيون من دحر إسرائيل

المنظمة البحرية الدولية تدعو لمزيد من الدعم المالي لإنقاذ &#34;صافر&#34; اليمنية

المنظمة البحرية الدولية تدعو لمزيد من الدعم المالي لإنقاذ "صافر" اليمنية

نائب وزير الدفاع السعودي يبحث التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة

نائب وزير الدفاع السعودي يبحث التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة