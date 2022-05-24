المنظمة البحرية الدولية تدعو لمزيد من الدعم المالي لإنقاذ "صافر" اليمنية

وقال

الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، كيتاك ليم،

"

يجب أن نبذل قصارى جهدنا لمنع

كارثة بيئية وشيكة، مؤكداً على ضرورة التحرك الآن".





ودعا ليم، لتقديم المزيد من الدعم المالي لمواجهة خطر حدوث تسرب نفطي كبير من خزان صافر، الراسي قبالة السواحل اليمنية.



وبحسب موقع (آر تي عربي) فقد أضاف: "إن خطة التخفيف من المخاطر عن طريق نقل النفط إلى سفينة مؤقتة آمنة تحتاج إلى موارد مالية".



وترسو الناقلة صافر العائمة المتدهورة قبالة الساحل اليمني، وتحتوي على حوالي مليون برميل من النفط، ويمكن أن تتفكك أو تنفجر في أي وقت.



ويتوفر الآن 40 مليون دولار أمريكي لإنجاز العملية، ويشمل هذا المبلغ الأموال التي تم التعهد بها سابقا.



وكان الأمين العام أنطونيو غوتيريش قد وصف مؤتمر التبرعات بأنه "خطوة حاسمة لمنع كارثة من شأنها أن تؤثر على اليمن والمنطقة والعالم".



وحث الأمين العام جميع شركاء اليمن على تقديم التمويل الكامل حتى يبدأ العمل على الفور، مؤكدا أنه "لا توجد لحظة نضيعها".

