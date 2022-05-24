أمريكا تتوسط سراً بين إسرائيل ومصر والسعودية في قضية تيران وصنافير





ووفق موقع (والا) الإسرائيلي، فإن إدارة بايدن تحاول الوصول إلى تسوية تكمل نقل جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السيادة السعودية.





وأوضح الموقع، أن "ذلك سيشمل تحرك منفصل لتعزيز إجراءات التطبيع السعودية تجاه "إسرائيل".





وبيّن أنه "إذا نجحت المفاوضات فقد تمهد الطريق لإجراءات تطبيع واسعة من جانب السعودية تجاه إسرائيل" لافتًا إلى أن "مثل هذا التطور سيكون اختراقًا مهمًا وإنجازًا سياسيًا كبيرًا لحكومة بينيت-لابيد وإدارة بايدن في الشرق الأوسط".

رام الله - دنيا الوطنأفادت تقارير إسرائيلية، أن إدارة بايدن تتوسط سرًا بين إسرائيل والسعودية ومصر في قضية جزيرتي تيران وصنافير.