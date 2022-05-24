دولي

أمريكا تتوسط سراً بين إسرائيل ومصر والسعودية في قضية تيران وصنافير

أمريكا تتوسط سراً بين إسرائيل ومصر والسعودية في قضية تيران وصنافير
رام الله - دنيا الوطن
أفادت تقارير إسرائيلية، أن إدارة بايدن تتوسط سرًا بين إسرائيل والسعودية ومصر في قضية جزيرتي تيران وصنافير.

ووفق موقع (والا) الإسرائيلي، فإن إدارة بايدن تحاول الوصول إلى  تسوية تكمل نقل جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السيادة السعودية.

وأوضح الموقع، أن "ذلك سيشمل تحرك منفصل لتعزيز إجراءات التطبيع السعودية تجاه "إسرائيل".

وبيّن أنه "إذا نجحت المفاوضات فقد تمهد الطريق لإجراءات تطبيع واسعة من جانب السعودية تجاه إسرائيل" لافتًا إلى أن "مثل هذا التطور سيكون اختراقًا مهمًا وإنجازًا سياسيًا كبيرًا لحكومة بينيت-لابيد وإدارة بايدن في الشرق الأوسط".

أخبار ذات صلة

&#34;الشاباك&#34; يزعم ضبط خلية خططت لقتل بن غفير وخطف جنود إسرائيليين

"الشاباك" يزعم ضبط خلية خططت لقتل بن غفير وخطف جنود إسرائيليين

بعد تلقيه مئات التهديدات.. رفع مستوى الحماية حول المتطرف بن غفير

بعد تلقيه مئات التهديدات.. رفع مستوى الحماية حول المتطرف بن غفير

واشنطن تعلن أن 20 دولة تتعهد بشحن أسلحة جديدة لأوكرانيا

واشنطن تعلن أن 20 دولة تتعهد بشحن أسلحة جديدة لأوكرانيا

انطلاق الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين منظمة التعاون الإسلامي والولايات المتحدة الأمريكية

انطلاق الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين منظمة التعاون الإسلامي والولايات المتحدة الأمريكية

الأمن والتعاون في أوروبا: الأعمال القتالية في أوكرانيا تهدد مكافحة تغير المناخ

الأمن والتعاون في أوروبا: الأعمال القتالية في أوكرانيا تهدد مكافحة تغير المناخ

إردوغان يطلب ثمناً لموافقة تركيا على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

إردوغان يطلب ثمناً لموافقة تركيا على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

الخارجية الصينية: صفقات الأسلحة الأمريكية لتايوان تجاوزت 70 مليار دولار

الخارجية الصينية: صفقات الأسلحة الأمريكية لتايوان تجاوزت 70 مليار دولار

الصين ردا على بايدن: على واشنطن توخي الحذر في تصريحاتها بشأن تايوان

الصين ردا على بايدن: على واشنطن توخي الحذر في تصريحاتها بشأن تايوان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حماس: مواصلة استهداف عائلة الشهيد رعد حازم فشل وعجز إسرائيلي مستمر

حماس: مواصلة استهداف عائلة الشهيد رعد حازم فشل وعجز إسرائيلي مستمر

من بينها &#34;رضيع&#34;.. إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت لحم ونابلس

من بينها "رضيع".. إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت لحم ونابلس

&#34;المجلس الوطني&#34;: ندين منع الاحتلال رئيس الوفد البرلماني الأوروبي من دخول فلسطين

"المجلس الوطني": ندين منع الاحتلال رئيس الوفد البرلماني الأوروبي من دخول فلسطين

الاحتلال يعتدي على المشاركين في مسيرة نصرةً للحرم الإبراهيمي

الاحتلال يعتدي على المشاركين في مسيرة نصرةً للحرم الإبراهيمي

&#34;السياحة والآثار&#34; تطالب يونسكو بالتدخل ووقف اعتداءات الاحتلال على الحرم الإبراهيمي

"السياحة والآثار" تطالب يونسكو بالتدخل ووقف اعتداءات الاحتلال على الحرم الإبراهيمي

حمادة يدعو إلى النفير نحو الأقصى وتصعيد المواجهات مع الاحتلال

حمادة يدعو إلى النفير نحو الأقصى وتصعيد المواجهات مع الاحتلال

السياحة والاثار تستنكر اعتداء سلطات الاحتلال على الحرم الإبراهيمي

السياحة والاثار تستنكر اعتداء سلطات الاحتلال على الحرم الإبراهيمي

الديمقراطية تدعو لحوار ينهي الانقسام ويرسم استراتيجية كفاحية لمواجهة تحديات المرحلة ومخاطرها

الديمقراطية تدعو لحوار ينهي الانقسام ويرسم استراتيجية كفاحية لمواجهة تحديات المرحلة ومخاطرها

منوعات

فنانة مصرية جديدة تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

فنانة مصرية جديدة تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

ما حقيقة اعتزال عبلة كامل الوسط الفني؟

ما حقيقة اعتزال عبلة كامل الوسط الفني؟

شاهد كيف رد نيكولا معوض على الانتقادات بسبب حضنه لطفلته بدون ملابس

شاهد كيف رد نيكولا معوض على الانتقادات بسبب حضنه لطفلته بدون ملابس

شيرين عبد الوهاب تستنجد بالشرطة لحمايتها من حسام حبيب

شيرين عبد الوهاب تستنجد بالشرطة لحمايتها من حسام حبيب

شاهد: فيفي عبده تهنئ بوسي بحفل زفافها على طريقتها الخاصة

شاهد: فيفي عبده تهنئ بوسي بحفل زفافها على طريقتها الخاصة

شاهد: إصابة هنا الزاهد أثناء تصوير فيلم تامر حسني الجديد

شاهد: إصابة هنا الزاهد أثناء تصوير فيلم تامر حسني الجديد

بعد انفصالها عن زوجها.. شاهد كيف دعمت وفاء عامر ياسمين صبري

بعد انفصالها عن زوجها.. شاهد كيف دعمت وفاء عامر ياسمين صبري

صور: أجمل إطلالات النجمات العربيات في مهرجان كان السينمائي 2022

صور: أجمل إطلالات النجمات العربيات في مهرجان كان السينمائي 2022

شاهد: زوجة محمد صلاح تصدم الجمهور بتغير شكلها

شاهد: زوجة محمد صلاح تصدم الجمهور بتغير شكلها

تفاصيل آخر يوم في حياة الفنان الراحل سمير صبري

تفاصيل آخر يوم في حياة الفنان الراحل سمير صبري

عربي

الجزائر وإيطاليا تبحثان مد جزيرة سردينيا بالكهرباء

الجزائر وإيطاليا تبحثان مد جزيرة سردينيا بالكهرباء

قائد الجيش اللبناني:25مايو علامة فارقة في سجلات الانتصار بعدما تمكن اللبنانيون من دحر إسرائيل

قائد الجيش اللبناني:25مايو علامة فارقة في سجلات الانتصار بعدما تمكن اللبنانيون من دحر إسرائيل

المنظمة البحرية الدولية تدعو لمزيد من الدعم المالي لإنقاذ &#34;صافر&#34; اليمنية

المنظمة البحرية الدولية تدعو لمزيد من الدعم المالي لإنقاذ "صافر" اليمنية

نائب وزير الدفاع السعودي يبحث التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة

نائب وزير الدفاع السعودي يبحث التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة