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نائب وزير الدفاع السعودي يبحث التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة

نائب وزير الدفاع السعودي يبحث التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة
نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز
رام الله - دنيا الوطن
استقبل قائد القيادة الفريق الأول مايكل إي كوريلا، وكبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين في القيادة الوسطى الأمريكية، نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز. 

وبحث  خالد بن سلمان يوم الاثنين في مقر القيادة الوسطى الأمريكية في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، التعاون في المجال الدفاعي.

وبحسب موقع (آر تي عربي ) فقد أفيد بأن نائب وزير الدفاع السعودي بحث خلال هذا اللقاء مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية، التعاون في المجال الدفاعي والعسكري، كما استعرض الجانبان "العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في ظل ما يربط المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية من علاقة متينة".

وجرى خلال هذا الاجتماع "بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التحديات التي تواجهها المنطقة وسبل التعامل معها، بالإضافة إلى التشديد على أهمية العمل والتنسيق المشترك بين البلدين، ودورهما في حفظ الأمن وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي".

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