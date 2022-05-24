بعد تلقيه مئات التهديدات.. رفع مستوى الحماية حول المتطرف بن غفير

وأشارت إلى أن منزل بن غفير متصل بشبكة من الكاميرات، وتقرر مؤخرًا إنشاء مركز حراسة خارج منزله في مستوطنة "كريات أربع" يعمل على مدار الساعة.











رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرئيلية، اليوم الثلاثاء، أنه تم رفع مستوى الحماية لعضو (كنيست) إيتمار بن غفير وعائلته بعد تلقيه مئات التهديدات.وبحسب صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، فإن بن غفير وعائلته تلقوا مئات التهديدات المتكررة، وعلى إثرها تم رفع مستوى الحماية له إلى مستوى يكاد يكون مساويًا لمستوى حماية وزير جيش الاحتلال ثاني أكثر طبقات الحماية للشخصيات في "إسرائيل" بعد رئيس الوزراء.وأوضحت الصحيفة، أن "وحدة عوز هي وحدة أمن الأفراد التابعة لحرس الكنيست، ترافق بن غفير مؤخرًا في كل وقت، كما يتحرك بعربة مصفحة، ويصل فريق الأمن لتمشيط الأماكن التي من المفترض أن يزورها قبل وصوله".