حماس: مواصلة استهداف عائلة الشهيد رعد حازم فشل وعجز إسرائيلي مستمر

حنيني

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة (حماس)، عبد الحكيم حنيني، أنّ اعتقال قوة إسرائيلية خاصة، همام خازم شقيق الشهيد رعد، ومواصلة استهداف العائلة، تعبيرٌ عن فشل وعجز وصدمة الاحتلال المستمرة من عملية رعد في "تل أبيب".وأشاد حنيني بعائلة حازم وصبرها والتضحيات التي قدمتها على طريق الحرية والكرامة، مستحضرًا العملية التي نفذها "رعد" في شارع "ديزنغوف" في "تل أبيب" الشهر الماضي.وعدّ أنّ اختطاف "همام"، وقبل ذلك محاولة اغتياله ووالدته، بالإضافة إلى توقيع أمر بهدم منزل عائلته، يندرج تحت سياسات العقاب الجماعي الاحتلالية، مشددًا على أنها لن تؤثر على معنويات أبناء شعبنا في مواصلة طريق المقاومة بكل أشكالها.كما وشددعلى أن الطريق الذي خطه الشهيد "رعد"، ومن قبله شهداؤنا ومقاومونا الأبطال، سيتواصل وبوتيرة أعلى، دفاعًا عن شعبنا وأرضه وممتلكاته، وذودًا عن مقدساته وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، من إجرام المستوطنين وجنود الاحتلال.