من بينها "رضيع".. إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت لحم ونابلس

رام الله - دنيا الوطنأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، مساء اليوم الاثنين، بإصابة رضيع خلال مهاجمة مجموعة من المستوطنين مركبات المواطنين، قرب منطقة المسعودية شمال غرب نابلس.وقال دغلس: إن "مجموعة من المستوطنين هاجمت مركبات المواطنين على الطريق الواصل بين جنين ونابلس، واستهدفت مركبة المواطن محمد فشافشة بغاز الفلفل، ما أدى لإصابة نجله الرضيع بالاختناق".وأضاف أنه جرى نقل الرضيع للمستشفى، حيث وصفت حالته بالحرجة.هذا وأصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية حوسان غرب بيت لحم.وأفاد رئيس مجلس قروي حوسان محمد سباتين، بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في منطقتي "المطينة" شرق القرية، ووسطها، أطلقت خلالها قنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.