الاحتلال يعتقل شقيق منفذ عملية "تل أبيب" رعد حازم





رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، الشاب همام فتحي حازم شقيق منفذ عملية "تل آبيب" رعد حازم، في الطريق بين نابلس وجنين.وأفادت مصادر محلية، أن قوة إسرائيلية خاصة اعتقلت الشاب حازم في الطريق بين نابلس وجنين، بعد ملاحقته وصدم آلية عسكرية بمركبته.والشاب همام هو شقيق الشهيد رعد فتحي حازم (29) عاماً، منفذ عملية إطلاق النار في شارع "ديزنكوف" في "تل آبيب" في السابع من نيسان/ إبريل الماضي، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين وجرح (15) آخرين، فيما نجح المنفذ بالتخفي لبضع ساعات قبل أن يستشهد في اشتباك مسلح في مدينة يافا.