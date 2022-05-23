جيش الاحتلال يُجري مناورات عسكرية في الضفة وغلاف غزة غداً

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم جيش الاحتلال ران كوخاف: إن "الجيش يجري غدًا الثلاثاء، مناورات عسكرية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية ومستوطنات غلاف غزة".وأضاف كوخاف، أنه "سيكون هناك تحرك نشط لقوات الجيش غدًا، بعد عدة مناورات عسكرية ستجرى في إطار تدريب الجيش ضمن مناورات (عربات النار)".ووفق صحيفة (يديعوت) الإسرائيلية، فقد ذكر كوخاف أن "التدريبات ستجري في منطقة سديروت وفي مستوطنات غلاف غزة وفي نفس الوقت ستقام تدريبات في الضفة الغربية والمعابر".