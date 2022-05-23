حمادة يدعو إلى النفير نحو الأقصى وتصعيد المواجهات مع الاحتلال

رام الله - دنيا الوطندعا الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، اليوم الإثنين، شعبنا في القدس والضفة والداخل المحتل إلى النفير نحو المسجد الأقصى يوم الأحد القادم، وأداء سنة صلاة الضحى في ساحاته.وأكد حمادة على أن: "المطلوب هو الاحتشاد والنفير نحو المسجد الأقصى لإحباط مخططات الاحتلال ومستوطنيه، وتصعيد المواجهات مع قوات الاحتلال في كل نقاط التماس".وقال حمادة إن: "المعركة بيننا وبين الاحتلال الإسرائيلي في سجال، والمقاومة جاهزة للرد على الاحتلال".وأضاف حمادة أن "معركة سيف القدس أفهمت العدو الصهيوني أن المسجد الأقصى خط أحمر وهذه قاعدة ثابتة لن تتغير، ولا مكان للاحتلال الصهيوني في المسجد الأقصى".وشدد حمادة على أن "شعبنا لن يسمح بالعدوان على المسجد الأقصى وسيتصدى لـ "مسيرة الأعلام"، ولن يسمح للاحتلال بفرض الأمر الواقع في المسجد الأقصى".وأشار إلى أن "شعبنا يستحق تحية إكبار لوقوفه من أجل المسجد الأقصى والقدس".وبدأ كبار حاخامات الاحتلال الإسرائيلي، بالحشد لدعوات اقتحام المسجد الأقصى في "يوم القدس" العبري، الذي يوافق الأحد القادم 29 أيار/ مايو الجاري.وأصدر حاخامات دعوة موحدة لاقتحام المسجد الأقصى، واعتبروه اقتحاما مفصليا، وذلك في خطوة مشابهة لاقتحامات "الفصح العبري"، والتي تزامنت مع بداية شهر رمضان الماضي.