وزير الخارجية التركي يصل إسرائيل غدًا

مولود تشاووش أوغلو،

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو سيزور إسرائيل، غدًا.وذكرت (معاريف) أن وزير الخارجية التركي سيلتقي وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد.وأشارت إلى أن "وزير الخارجية التركي سيتوجه لزيارة الحرم القدسي، وسيتوجه بعدها للقاء مسؤولين في السلطة الفلسطينية في رام الله".وكانقال بعد جولته في أمريكا اللاتينية، إنه سيذهب إلى إسرائيل في 25 أيار/ مايو، وسيجلس مع نظيره الإسرائيلي ويقيم الوضع بشأن تعيين سفير في إسرائيل.