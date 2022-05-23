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شؤون فلسطينية

وزير الخارجية التركي يصل إسرائيل غدًا

وزير الخارجية التركي يصل إسرائيل غدًا
مولود تشاووش أوغلو
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو سيزور إسرائيل، غدًا.

وذكرت (معاريف) أن وزير الخارجية التركي سيلتقي وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد.

وأشارت إلى أن "وزير الخارجية التركي سيتوجه لزيارة الحرم القدسي، وسيتوجه بعدها للقاء مسؤولين في السلطة الفلسطينية في رام الله".

وكان مولود تشاووش أوغلو، قال بعد جولته في أمريكا اللاتينية، إنه سيذهب إلى إسرائيل في 25 أيار/ مايو، وسيجلس مع نظيره الإسرائيلي ويقيم الوضع بشأن تعيين سفير في إسرائيل.

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