معالي: يجب إيجاد برنامج وطني موحد لمجابهة التغول الاستيطاني في الضفة

رام الله - دنيا الوطنقال الباحث في شؤون الاستيطان الناشط خالد معالي، اليوم الإثنين، إن "التغول الاستيطاني التي تشهده كافة مناطق الضفة الغربية وخاصة مدينة الخليل، يستدعي تكاتف الجهود للرد على المستوطنين ووقف اعتداءاتهم واستهدافهم للمواطنين".ودعا معالي لـ "إيجاد برنامج وطني موحد، ووحدة وطنية تعزز مقاومة الاحتلال والمستوطنين، وليس برامج تعطل بعضها بعضا، وذلك عبر ترتيب البيت الفلسطيني على أسس وطنية وحدوية شاملة".وطالب معالي الكل الفلسطيني بأن يأخذ دوره في الدفاع عن حقوق شعبنا من المؤسسات والأطر الرسمية والفصائلية والشعبية.وأوضح معالي أن: "محاولة الاحتلال والمستوطنين تركيب مصعد كهربائي في المسجد الإبراهيمي واعتداءات المستوطنين في البلدة القديمة وإطارات هدم بمنطقة الخليل وغيرها من الانتهاكات، تندرج ضمن مخططات التهويد وطرد الفلسطينيين وإحلال المستوطنين مكانهم".وشدد معالي على أن "مواجهة هذا السعار الاستيطاني لا يصح بالاكتفاء بالشجب والاستنكار والبيانات التي لم تعد تجدي وتفيد".وشرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، في استكمال أعمال بناء "المصعد الكهربائي" التهويدي؛ في المسجد الإبراهيمي الشريف.وأفادت مصادر محلية، أن سلطات الاحتلال شرعت بقص أجزاء من درج المسجد الإبراهيمي بالخليل استكمالاً لمشروع "المصعد الكهربائي".ومطلع آب/ أغسطس 2021م، بدأت سلطات الاحتلال بتنفيذ مشروع تهويدي على مساحة 300 متر مربع من ساحات المسجد الإبراهيمي ومرافقه، يشمل تركيب المصعد الكهربائي، لتسهيل اقتحامات المستوطنين، حيث تم تخصيص 2 مليون شيقل لتمويله.ويهدد المشروع الاستيطاني بوضع يد الاحتلال على مرافق تاريخية قرب المسجد الإبراهيمي وسحب صلاحية البناء والتخطيط من بلدية الخليل.وكانت محكمة الاحتلال قد رفضت في نيسان/ أبريل 2021، طلبًا فلسطينيًا بتجميد بناء مصعد كهربائي للمستوطنين في المسجد الإبراهيمي.ويسعى الاحتلال لإفراغ المسجد الإبراهيمي من المصليين، من خلال الإجراءات القمعية والتعسفية بحق المصلين، وإغلاق البوابات الالكترونية ومنع إقامة الأذان فيه وعرقلة حركة المواطنين على الحواجز العسكرية واحتجازهم.وردا على مشاريع الاحتلال الاستيطانية، انطلقت دعوات في مدينة الخليل للحشد وأداء صلاة فجر يوم الجمعة في المسجد الإبراهيمي، والرباط فيه حتى صلاة الجمعة.