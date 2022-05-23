شؤون فلسطينية

بلدية الخليل تطالب المجتمع الدولي بالتدخل فوراً لحماية المسجد الإبراهيمي

بلدية الخليل تطالب المجتمع الدولي بالتدخل فوراً لحماية المسجد الإبراهيمي
رام الله - دنيا الوطن
طالب رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي بالتدخل فوراً لحماية المسجد الإبراهيمي، وذلك في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال والتي تجلت مؤخراً في استكمال أعمال بناء المصعد الكهربائي، معتبراً هذا التصعيد يأتي في إطار تهويد الحرم الإبراهيمي الشريف، رافضاً هذه الممارسات التي تستهدف المقدسات الإسلامية، موضحاً أنها تشكل اعتداءً صارخاً على صلاحيات بلدية الخليل والأوقاف، مؤكداً أنّ كل هذه المحاولات بتغيير معالم الحرم ما هي إلاّ جزء من مخططات الاحتلال بتزوير التاريخ وتضليل العالم أجمع.

ولفت أبو سنينة إلى أنّ بناء المصعد داخل المسجد الإبراهيمي يمثل صفعة قوية للمعاهدات الدولية، مبيناً أنّ بلدية الخليل تابعت هذه القضية قانونياً ومع المؤسسات الدولية والقيادة السياسية، في محاولة لوقف هذا الإجراء العدواني على مرفق ومعلم مسجل على قائمة "اليونسكو" للتراث الإنساني المهدد بالخطر، داعياً المجتمع الفلسطيني بكل مكوناته إلى اتخاذ موقف جماهيري موحد لرفض هذا الإجراء العدواني ووقفه.

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