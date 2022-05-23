الاحتلال يقص أجزاء من درج الإبراهيمي لاستكمال المصعد الكهربائي

رام الله - دنيا الوطنشرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، في استكمال أعمال بناء ما يعرف بـ"المصعد الكهربائي" التهويدي؛ في الجزء الخاضع لسيطرتها من المسجد الإبراهيمي الشريف.وأفادت مصادر محلية، أن سلطات الاحتلال شرعت بقص أجزاء من درج الحرم الإبراهيمي بالخليل استكمالاً لمشروع "المصعد الكهربائي".ومطلع آب/ أغسطس 2021م، بدأت سلطات الاحتلال بتنفيذ مشروع تهويدي على مساحة 300 متر مربع من ساحات المسجد الإبراهيمي ومرافقه، يشمل تركيب المصعد الكهربائي، لتسهيل اقتحامات المستوطنين، حيث تم تخصيص 2 مليون شيقل لتمويله.وباشرت آليات الاحتلال تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال بعمليات حفر بآليات ثقيلة على بعد 100 متر تقريبا، في الساحات الخارجية الغربية للمسجد الابراهيمي، لتركيب المصعد الكهربائي.ويهدد المشروع الاستيطاني بوضع يد الاحتلال على مرافق تاريخية قرب المسجد الإبراهيمي وسحب صلاحية البناء والتخطيط من بلدية الخليل.وكانت محكمة الاحتلال قد رفضت في نيسان/ أبريل 2021، طلبًا فلسطينيًا بتجميد بناء مصعد كهربائي للمستوطنين في المسجد الإبراهيمي.ويسعى الاحتلال لإفراغ المسجد الإبراهيمي من المصليين، من خلال الإجراءات القمعية والتعسفية بحق المصلين، وإغلاق البوابات الالكترونية ومنع إقامة الأذان فيه وعرقلة حركة المواطنين على الحواجز العسكرية واحتجازهم.وردا على مشاريع الاحتلال الاستيطانية، انطلقت دعوات في مدينة الخليل للحشد وأداء صلاة فجر يوم الجمعة في المسجد الإبراهيمي، والتواجد فيه حتى صلاة الجمعة.ومؤخرا، حذّر النائب في المجلس التشريعي المنحل باسم زعارير، من سيطرة الاحتلال الإسرائيلي الكاملة على المسجد الإبراهيمي الشريف والمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.فيما الناشط حاتم قفيشة، أن سياسات الاحتلال الاستيطانية المتسارعة في الآونة الأخيرة بشكل كبير في الخليل بحاجة إلى مواجهة حقيقية قوية.وطالب الناشط قفيشة الفصائل وأحرار شعبنا بأخذ دورهم الحقيقي في الدفاع عن حقوقنا ورد العدوان.