هدى نعيم تستنكر منع الاحتلال لوفد برلماني أوروبي من دخول الأراضي الفلسطينية



وقالت نعيم في تصريح صحفي إن: "هذا المنع يعكس تخوّف قادة الاحتلال من تحقيق الوفود الدولية ومنها البرلمانية في جرائمه المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني والتي تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية".



وطالبت البرلمان الأوروبي والمؤسسات الدولية كافة بالضغط على الاحتلال للسماح للجهات البرلمانية والحقوقية الدولية بممارسة عملها والاطلاع على ممارسات الاحتلال العنصرية وحجم انتهاكاته الجسيمة بحق الأرض والانسان والمقدسات.





حيث منعت رئيسة الوفد من دخول القدس، ومنع الوفد بأكمله من دخول قطاع غزة.



وكان من المقرر أن يبحث الوفد خلال زيارته عدة قضايا من بينها اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة.



رام الله - دنيا الوطنأدانت هدى نعيم رئيس لجنة الرقابة وحقوق الإنسان والحريات العامة في المجلس التشريعي بغزة، منع الاحتلال وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين، من دخول الأراضي الفلسطينية.