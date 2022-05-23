شؤون فلسطينية

مجدلاني: منع رئيس وفد البرلمان الأوروبي من دخول فلسطين فرض لأجندة الاحتلال

مجدلاني: منع رئيس وفد البرلمان الأوروبي من دخول فلسطين فرض لأجندة الاحتلال
أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، اليوم الاثنين، "إن منع رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين مانو بينيدا من دخول فلسطين، يجب أن يحرك الاتحاد الاوروبي الذي بات يدرك خطورة اجراءات حكومة الاحتلال".

وتابع مجدلاني: "إعراب رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسوال، عن أسفها لقرار إسرائيل ، لن يثنيها عن مواصلة هذه الساسية ، فالمطلوب رد اوروبي حازم وبعيدا عن البيانات التقليدية، بل التحرك الجدي بفرض العقوبات على حكومة الاحتلال والزامها بقرارات الشرعية الدولية بتحرك عملي على الأرض".

وأشار إلى أن "قرار المنع جاء بقرار سياسي من حكومة الاستيطان والتي تحاول فرض اجتدتها على المجتمع الدولي في ضوء سياسة الكيل بمكيالين التي يتبعها دون فرض اي إجراءات على حكومة الاحتلال".

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