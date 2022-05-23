اشتية يبحث مع رئيس جايكا سبل دعم المناطق الصناعية في فلسطين





رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين، على هامش مشاركته في منتدى الاقتصاد العالمي(دافوس) في سويسرا، رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) أكيهيكو تاناكا.وبحث رئيس الوزراء مع رئيس "جايكا" سبل دعم المناطق الصناعية في فلسطين وتطويرها، كون اليابان الداعم الأساسي للمنطقة الصناعية في اريحا، بالإضافة الى دعم اليابان للمشاريع الصغيرة في المخيمات، وتقديم دعم فني وتقني لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني.كما بحث اشتية مع تاناكا دعم اليابان لقطاع الثقافة بما يساهم في الحفاظ على الموروث الثقافي.وثمن رئيس الوزراء الدعم الياباني المستمر لفلسطين على كافة المستويات وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية.وحضر الاجتماع المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية جنيف والسفير الفلسطيني لدى سويسرا إبراهيم خريشي.