المطران حنا: نطالب الأحرار من أبناء أمتنا العربية بإطلاق مبادرات هادفة لدعم صمود المقدسيين



وتابع: "إن المقدسيين يقومون بمهام صعبة باسم الامة كلها ومن واجب الاحرار من ابناء امتنا العربية ان يؤازروا المقدسيين بكل قوة".



وأضاف: "لا تتركوا أبناء القدس لوحدهم يصارعون جلاديهم الذين يستهدفون كل شيء في المدينة المقدسة انهم يستهدفون الحجر والبشر كما انهم يستهدفون المقدسات والاوقاف المسيحية والاسلامية".



وقال: "إن القدس بحاجة إلى مبادرات خلاقة من قبل الاحرار من ابناء امتنا والعرب قادرون ان يقدموا للقدس الشيء الكثير اذا ما ارادوا ذلك ونتمنى أن تتوفر الإرادة وأن يتم اطلاق المبادرات المطلوبة الهادفة الى دعم صمود المقدسيين الذين يحملون على كاهلهم مسؤوليات جسام في الدفاع عن القدس حاضنة المقدسات والتاريخ والعراقة والأصالة".



رام الله - دنيا الوطنطالب المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم الشعوب العربية وحكوماتها وهيئاتها ومؤسساتها باتخاذ مبادرات عملية لدعم صمود المقدسيين الذين يقفون في الخطوط الامامية دفاعا عن القدس ومقدساتها وهويتها وتاريخها وتراثها.