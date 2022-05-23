أبو سلمية: نحذر من خطورة الوضع الصحي لمرضى الأورام في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنقال مدير عام مجمع الشفاء الطبي بغزة د. محمد أبو سلمية، إن "واقعا صحيا مريرا وصعبا يعيشه مرضى الأورام في قطاع غزة".وأضاف أبو سلمية في تصريح صحفي: "مرضى الأورام محاصرين بأزمات صعبة ومعقدة باعدت بينهم وبين حقوقهم العلاجية".وأوضح أن القيود التعسفية التي تفرضها سلطات الاحتلال على حركة المرضى عبر حاجز بيت حانون، تهدد حياة العشرات من مرضى الأورام المحولين إلى مستشفيات الضفة والداخل.وتابع أبو سلمية، أن أكثر من 35 % من مرضى الأورام لا زالوا ينتظرون سماح الاحتلال لهم بمغادرة قطاع غزة منذ أشهر طويلة.وأردف: "تأخر حصول مرضى الأورام على علاجهم في الوقت المناسب عرض الكثير منهم لمضاعفات صحية خطيرة أفقدتهم حياتهم".وختم أبو سلمية: "الجهات المعنية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالضغط على الاحتلال لوقف إجراءاته اللا أخلاقية وغير الإنسانية بحق مرضى الأورام والذين يتجرعون مرارة الألم مرتين".