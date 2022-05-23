هيئة الأسرى بغزة تشارك في اعتصام الصليب الأحمر وتطالب باسترداد جثامين الشهداء

رام الله - دنيا الوطنشارك وفد من هيئة شئون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية، اليوم الإثنين، في الاعتصام الأسبوعي للصليب الأحمر بغزة، والذي يُنظم كل إثنين دعما وإسنادا للأسرى الأبطال والأسيرات في سجون الاحتلال.وترأس وفد الهيئة حسن قنيطة رئيس ادارتها بغزة برفقة الأستاذة وسام أبو سلطان مديرة الدائره القانونيه وخضر عبد النبى مدير دائرة المتابعة وأسامة الوحيدي عضو لجنة الإعلام ومحمد الأشقر مسؤول الإعلام الإلكتروني وماهر عدوان مسؤول قسم الرقابة وعدد من كوادر وموظفي الهيئة، حيث عبر الوفد عن دعمه وإسناده للأسرى خاصة الأسيرين المضربين عن الطعام احتحاجا علي اعتقالهم الإداري خليل العواودة ورائد ريان وكذلكالأسرى الإداريين المستمرين في مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري لليوم ال ١٤٥علي التوالي.وعقب الاعتصام شارك وفد الهيئة في الوقفة التي نظمتها لجنة الأسرى للقوى الوطنية والاسلامية والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى بعنوان "بدنا ولادنا" والتي جاءت للمطالبة بالافراج عن جثامين الأسرى الشهداء من أبناء الحركة الأسيرة الذين أختطفت جثامينهم دولة الاحتلال .بدوره، أكد حسن قنيطة رئيس إدارة الهيئة بغزة معقبا لوسائل الإعلام عن هذه الوقفة أنها "جاءت من أجل تذكير العالم ومؤسساته الحقوقية والإنسانية بأن دولة الفصل العنصرى للاحتلال الإسرائيلي هى الدولة الوحيدة التي تحتفظ بجثامينأسرانا الأبطال حتى بعد استشهادهم في سجون تحت الارض اصطلح علي تسميتها مقابر الأرقام".ولفت قنيطة إلى أن ذلك يعد دربا من دروب الفاشية الحديثة وجريمة يجب أن يتصدى لها كافة المدافعين عن حقوق الانسان والحريصين علي إرساء مبادئ الحرية والعدالة.