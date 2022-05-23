"الأشغال" بغزة: على المسجلين لمشاريع الترميم وإعادة البناء تحديث بياناتهم





وقالت الوزارة: إنه "بناءً على مذكرة التفاهم المبرمة مع وزارة التنمية، يجب على المواطنين المسجلين مسبقَا في كشوفات الوزارة لمشاريع الترميم أو إعادة البناء، الدخول للرابط الموجود على صفحة وزارة التنمية الإجتماعية لتحديث بيانتهم وإدراج صور جديدة للبيت".





وأضافت، أن ذلك بهدف إبقاء الاسم مدرج في الكشوفات لحين توفر المشاريع، بحيث لن يتم ترشيح أي مواطن لمشاريع الترميم أو إعادة البناء دون تسجيله على الرابط المرفق أسفل.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، اليوم الاثنين، تفاصيل مذكرة التفاهم المبرمة مع وزارة التنمية الاجتماعية.