شؤون فلسطينية

الاحتلال يحتجز ثلاثة أطفال من رام الله ويستدعي شاباً مقدسي للتحقيق

الاحتلال يحتجز ثلاثة أطفال من رام الله ويستدعي شاباً مقدسي للتحقيق
قوات الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أفادت مصادر محلية، اليوم الاثنين، باحتجاز قوات الاحتلال الإسرائيلي لثلاثة أطفال من بلدة سلواد شمال شرق رام الله. 

ووفق المصادر، فإن قوات الاحتلال احتجزت كلا من: قصي محمد حامد (15 عاما)، وأحمد عبد الرحمن حامد (15 عاما)، وصبحي يوسف حامد (15 عاما) أثناء عودتهم من المدرسة، قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق.

كما واستدعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شابا من مدينة القدس المحتلة، للتحقيق.

وأفادت مصادر محلية، بأن سلطات الاحتلال استدعت الشاب حسن محمد الهدرة من بلدة الطور شرق القدس المحتلة، مشيرة إلى أن هذا الاستدعاء هو الثاني للشاب الهدرة خلال خمسة أيام.

أخبار ذات صلة

&#34;الأشغال&#34; بغزة: على المسجلين لمشاريع الترميم وإعادة البناء تحديث بياناتهم

"الأشغال" بغزة: على المسجلين لمشاريع الترميم وإعادة البناء تحديث بياناتهم

العسيلي: فرض ضرائب على منتجات الضفة التي تدخل غزة &#34;غير قانوني&#34;

العسيلي: فرض ضرائب على منتجات الضفة التي تدخل غزة "غير قانوني"

الاحتلال يعرقل التحقيق باغتيال أبو عاقلة والسلطة ترفع الملف للجنائية الدولية

الاحتلال يعرقل التحقيق باغتيال أبو عاقلة والسلطة ترفع الملف للجنائية الدولية

جنين: الاحتلال يقتحم قرية العرقة ويكثف من تواجده بالمدينة

جنين: الاحتلال يقتحم قرية العرقة ويكثف من تواجده بالمدينة

اشتية يبحث مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعم وتنفيذ العديد من المشاريع بفلسطين

اشتية يبحث مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعم وتنفيذ العديد من المشاريع بفلسطين

نظرًا لخطورة وضعه الصحيّ.. قرار بنقل المعتقل خليل عواوده بشكل عاجل وفوري للمستشفى

نظرًا لخطورة وضعه الصحيّ.. قرار بنقل المعتقل خليل عواوده بشكل عاجل وفوري للمستشفى

القواسمي يحاضر بطلبة من جامعة جورجيا الأميركية

القواسمي يحاضر بطلبة من جامعة جورجيا الأميركية

&#34;التعليم العالي&#34; ومؤسسة النيزك توقعان مذكرة تفاهم لدعم الإبداع والتميز في الجامعات

"التعليم العالي" ومؤسسة النيزك توقعان مذكرة تفاهم لدعم الإبداع والتميز في الجامعات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جنين: الاحتلال يقتحم قرية العرقة ويكثف من تواجده بالمدينة

جنين: الاحتلال يقتحم قرية العرقة ويكثف من تواجده بالمدينة

&#34;التعليم العالي&#34; ومؤسسة النيزك توقعان مذكرة تفاهم لدعم الإبداع والتميز في الجامعات

"التعليم العالي" ومؤسسة النيزك توقعان مذكرة تفاهم لدعم الإبداع والتميز في الجامعات

مانويل مسلم يدعو لعصيان مدني في القدس الأحد المقبل لحماية الأقصى

مانويل مسلم يدعو لعصيان مدني في القدس الأحد المقبل لحماية الأقصى

توقيع اتفاق بين ديوان الموظفين العام بدولة فلسطين والمنظمة العربية للتنمية الإدارية

توقيع اتفاق بين ديوان الموظفين العام بدولة فلسطين والمنظمة العربية للتنمية الإدارية

البكري: قرار محكمة الاحتلال بالسماح بأداء الطقوس في باحات الأقصى تصعيد خطير

البكري: قرار محكمة الاحتلال بالسماح بأداء الطقوس في باحات الأقصى تصعيد خطير

غزة: افتتاح الأوبريت الوطني ومعرض الفن التشكيلي بالمحافظات الجنوبية احياء لذكرى النكبة

غزة: افتتاح الأوبريت الوطني ومعرض الفن التشكيلي بالمحافظات الجنوبية احياء لذكرى النكبة

&#34;الإعلام&#34; تسلم وزارة العدل ملفا بخصوص شبهات سرقة أعضاء جثامين الشهداء المُحتجزة

"الإعلام" تسلم وزارة العدل ملفا بخصوص شبهات سرقة أعضاء جثامين الشهداء المُحتجزة

رام الله: الاحتلال يصيب شاباً ويعتقله قرب رأس كركر

رام الله: الاحتلال يصيب شاباً ويعتقله قرب رأس كركر

منوعات

صور: أجمل إطلالات النجمات العربيات في مهرجان كان السينمائي 2022

صور: أجمل إطلالات النجمات العربيات في مهرجان كان السينمائي 2022

شاهد: زوجة محمد صلاح تصدم الجمهور بتغير شكلها

شاهد: زوجة محمد صلاح تصدم الجمهور بتغير شكلها

تفاصيل آخر يوم في حياة الفنان الراحل سمير صبري

تفاصيل آخر يوم في حياة الفنان الراحل سمير صبري

لأول مرة..أحمد حلمي ومنى زكي في فيلم جديد قريباً

لأول مرة..أحمد حلمي ومنى زكي في فيلم جديد قريباً

شاهد: إمبراطور فيسبوك يحتفل بزواجه

شاهد: إمبراطور فيسبوك يحتفل بزواجه

شاهد: التركية فهرية أفجان تسجل الهدف الأول في مونديال قطر 2022

شاهد: التركية فهرية أفجان تسجل الهدف الأول في مونديال قطر 2022

صور: اللبنانية نور عريضة بإطلالة جريئة جداً على السجادة الحمراء في مهرجان كان

صور: اللبنانية نور عريضة بإطلالة جريئة جداً على السجادة الحمراء في مهرجان كان

شاهد: نادين نجيم تحتفل مع طليقها بالمناولة الأولى لابنتها

شاهد: نادين نجيم تحتفل مع طليقها بالمناولة الأولى لابنتها

بعد قصة حب قوية..الكويتي طلال باسم يعلن انفصاله عن جود عزيز

بعد قصة حب قوية..الكويتي طلال باسم يعلن انفصاله عن جود عزيز

شاهد: المغنية بوسي تدخل القفص الذهبي للمرة الثانية

شاهد: المغنية بوسي تدخل القفص الذهبي للمرة الثانية

عربي

مستشار السيسي يعلق على ظهور مرض جدري القردة

مستشار السيسي يعلق على ظهور مرض جدري القردة

وفد من جماعة الحوثي يصل إلى الأردن

وفد من جماعة الحوثي يصل إلى الأردن

أمير قطر: تم قتل شيرين أبو عاقلة وجرى حرمانها من جنازة تصون كرامة الموتى

أمير قطر: تم قتل شيرين أبو عاقلة وجرى حرمانها من جنازة تصون كرامة الموتى

عودة الحركة الجوية إلى مطار بغداد الدولي بعد انتهاء العاصفة الترابية

عودة الحركة الجوية إلى مطار بغداد الدولي بعد انتهاء العاصفة الترابية