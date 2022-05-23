الاحتلال يحتجز ثلاثة أطفال من رام الله ويستدعي شاباً مقدسي للتحقيق



ووفق المصادر، فإن قوات الاحتلال احتجزت كلا من: قصي محمد حامد (15 عاما)، وأحمد عبد الرحمن حامد (15 عاما)، وصبحي يوسف حامد (15 عاما) أثناء عودتهم من المدرسة، قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق.



كما واستدعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شابا من مدينة القدس المحتلة، للتحقيق.



وأفادت مصادر محلية، بأن سلطات الاحتلال استدعت الشاب حسن محمد الهدرة من بلدة الطور شرق القدس المحتلة، مشيرة إلى أن هذا الاستدعاء هو الثاني للشاب الهدرة خلال خمسة أيام.



رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر محلية، اليوم الاثنين، باحتجاز قوات الاحتلال الإسرائيلي لثلاثة أطفال من بلدة سلواد شمال شرق رام الله.