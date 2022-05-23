العسيلي: فرض ضرائب على منتجات الضفة التي تدخل غزة "غير قانوني"

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الاثنين، إن قرار حماس فرض ضرائب جديدة على المنتجات الفلسطينية من الضفة التي تدخل قطاع غزة "إجراء غير قانوني ولا يجوز داخل الوطن الواحد".وأضاف العسيلي: "لا يجوز داخل الوطن الواحد فرض ضرائب على المنتجات، مثل أن يتم فرض ضرائب بين الخليل ونابلس، وهذا لا يجوز".وتابع: "قرار الحكومة الذي أعفى الطحين من الضرائب نتيجة ارتفاع أسعاره شمل قطاع غزة والضفة الغربية لأننا وطن واحد".ولفت العسيلي، إلى أن من يعاني من الغلاء هو المواطن الفقير والعائلات الفقيرة.وأردف: "عملية عدم دفع أو تحويل فواتير الضريبة المضافة للخزينة الفلسطينية هو دعم لوزارة المالية الإسرائيلية وهذا مرفوض دينياً ووطنياً وأخلاقيا".