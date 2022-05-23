إردوغان يطلب ثمناً لموافقة تركيا على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الإثنين، إنّ "سياسة توسيع حلف شمال الأطلسي لن تعود بالنفع على تركيا والحلف ما لم تتم مراعاة الحساسيات الأمنية".وأضاف إردوغان أنّ "تركيا بصفتها دولة دفعت ثمناً من أجل الناتو، تريد أن ترى خطوات ملموسة تتعلق بأمنها القومي بدلاً من التصريحات الدبلوماسية الفضفاضة"، نقلا عن الميادين.ويوم الأمس، توقّع وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو أن يستغرق حل المشاكل مع تركيا بشأن انضمام هلسنكي إلى الناتو عدّة أسابيع، معرباً عن تفاؤله بشأن حلّ هذه الأزمة، خصوصاً وأنّ المفاوضات ستستمر على المستوى الرسمي.وجدد إردوغان قبل أيام رفض بلاده انضمام الدولتين إلى الحلف، متهماً إياهما بأنّهما "بؤرة للإرهاب"، ومذكّراً بأنّ "أنقرة لديها صلاحيات لعرقلة عملية انضمامهما إلى الناتو".بدوره، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، في وقت سابق، إنّه سيعمل مع فنلندا والسويد كي تبقيا متيقظتين ضد أي تهديدات لأمنهما، بينما يدرس الناتو طلبي عضويتهما، مضيفاً أنه سيعمل مع الكونغرس الأميركي لضم البلدين "في أقرب وقت ممكن".وأكّد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنّه يثق في قدرة حلف شمال الأطلسي على تجاوز اعتراض أنقرة، قائلاً: "أنا أعلم أنّ تركيا أعربت عن بعض الاعتراضات، وأثق بأنّ الناتو قادر على تجاوزها".وكانت تقدّمت كل من فنلندا والسويد، في 18 أيار/مايو، بطلبات رسمية للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.