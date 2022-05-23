الخارجية الصينية: صفقات الأسلحة الأمريكية لتايوان تجاوزت 70 مليار دولار

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، اليوم الإثنين، إن إجمالي مبالغ صفقات الأسلحة الأمريكية لتايوان قد تجاوز بالفعل مبلغ 70 مليار دولار.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد، حيث تابع المتحدث أن الصين لن تسمح لأي دولة من دول العالم بالتدخل في سياستها الداخلية، بما في ذلك قضية تايوان.وأشار وانغ ون بين إلى أن تايوان "أرض صينية، وقضيتها تنتمي إلى شؤون السياسة الداخلية للصين، ونحث الولايات المتحدة الأمريكية على الالتزام بمبدأ الصين الموحدة، وبأحكام البيانات الثلاثة المشتركة بين البلدين". ودعا ألا تقلل الولايات المتحدة من شأن العزيمة القوية والإجماع والقدرات القوية للشعب الصيني على حماية السيادة الوطنية وسلامة الأراضي الصينية.وفي بيان مشترك أصدره البيت الأبيض اليوم، الاثنين، عقب محادثات في طوكيو بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، جاء أن الحكومتين الأمريكية واليابانية تراقبان عن كثب التعاون العسكري بين روسيا والصين، بينما "أعرب الزعيمان عن قلقهما إزاء النشاط المتزايد للقوات المسلحة الروسية حول اليابان، وتعهدا أيضا بمواصلة مراقبة التعاون العسكري بين روسيا والصين"حسب ما نقلت روسيا اليوم.ويأتي ذلك في أعقاب تصريح بايدن بأن الولايات المتحدة الأمريكية على استعداد "للتدخل عسكريا حال غزو الصين لتايوان".