الصين ردا على بايدن: على واشنطن توخي الحذر في تصريحاتها بشأن تايوان

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات الصينية عن احتجاجها بشدة على الولايات المتحدة بعد إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، استعداد واشنطن للدفاع عن تايوان "عسكريا" إذا لزم الأمر.جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، اليوم الاثنين. حيث قال إن على الولايات المتحدة الأمريكية "توخي الحذر فيما يخص تعليقاتها بشأن تايوان"، وقال كذلك إن الصين "تعرب عن استيائها واحتجاجها الشديدين على بيان الجانب الأمريكي" مشيرا إلى أن "تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية"، حسبما نقلت روسيا اليوم.وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد صرح في وقت سابق، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، في طوكيو، بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستتدخل عسكريا إذا ما غزت الصين تايوان، فيما يعتبر أحد أقوى التصريحات وأكثرها صراحة لدعم تايوان منذ عقود.