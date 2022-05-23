"التعليم العالي" ومؤسسة النيزك توقعان مذكرة تفاهم لدعم الإبداع والتميز في الجامعات

رام الله - دنيا الوطنوقّع وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس ورئيس مؤسسة النيزك للتعليم المساند والإبداع العلمي م. عارف الحسيني، اليوم، مذكرة تفاهم لدعم وتعزيز الإبداع والتميّز في الجامعات الفلسطينية.جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة د. بصري صالح، وعدد من المديرين العامين ورؤساء الوحدات.وتهدف المذكرة إلى تعزيز القدرات والمهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي، ودعم الأفكار الخلاقة والمبادرات الريادية في الجامعات الفلسطينية، وتعزيز قدرات الطلبة الجامعيين في شتى مراحل الدراسة، والمساهمة في تقليل الفجوة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم العالي.وتشمل مجالات التعاون في المذكرة أيضاً تبادل الخبرات والمعارف في مجالات الريادة والإبداع، وتنفيذ برنامج تحدي فلسطين للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء تحت رعاية وزارة التعليم العالي وبالشراكة مع الجامعات، وكذلك تصميم وتنفيذ برامج مشتركة لرعاية المبدعين والموهوبين علمياً واستثمار إبداعاتهم، ورعاية برنامج دعم المبدعين "صُنع في فلسطين"؛ خاصةً لفئة الجامعات.وفي هذا السياق، أكد أبو مويس أهمية توقيع هذه المذكرة بما تتضمنه من محاور مهمة؛ والتي من شأنها تعزيز الريادة والتميّز والإبداع لدى الطلبة الجامعيين، مثمناً هذه الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة "النيزك".وشدّد الوزير على الحرص الذي توليه "التعليم العالي" لرعاية الإبداع والأفكار الخلاقة لدى الطلبة، بما ينعكس إيجاباً على خدمة المجتمع الفلسطيني، وتعزيز الحضور الفلسطيني عالمياً على صعيد الإبداع والتميّز.من جانبه، عبّر الحسيني عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة، والتي تُجسّد تعاوناً مثمراً مع وزارة "التعليم العالي" في مجال الاهتمام بالشباب والريادة في الجامعات.وأكد اهتمام وحرص "النيزك" على تأصيل الشراكة مع الوزارة لاستخراج كامل الطاقات الإبداعية الكامنة لدى الطلبة واستثمارها، وكذلك رعاية الأفكار الخلاقة لديهم.