غزة: "الأوقاف" تصدر تصريحاً بشأن منع العمل بنظام حج البدل عن الغير

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغزة، اليوم الاثنين، أنه يتعذر العمل بنظام حج البدل عن الغير لهذا الموسم 1443هـ / 2022م، وذلك بعد التواصل مع الجهات الرسمية العاملة في هذا المجال والتي أفادت بصعوبة إجراء حج البدل بسبب فرض اشتراطات محددة للعمل في هذا المجال.ووفق ما أعلنت وزارة الأوقاف، فإنه سيتم إيقاف العمل في مجال حج البدل عن الغير لهذا العام 1443هـ / 2022م.وأضافت: "والتزاماً بالتعليمات الصادرة من المملكة العربية السعودية بهذا الخصوص نحذر المواطنين كافة من التعاطي مع أي إعلانات أو أي جهة بهذا الخصوص وضرورة مراجعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية فوراً، ومن يُخالف يقع تحت طائلة المسؤولية".