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شؤون فلسطينية

مانويل مسلم يدعو لعصيان مدني في القدس الأحد المقبل لحماية الأقصى

مانويل مسلم يدعو لعصيان مدني في القدس الأحد المقبل لحماية الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
دعا عضو الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة المقدسات، الأب مانويل مسلم، لعصيان مدني في القدس المحتلة يوم الأحد المقبل لحماية المسجد الأقصى المبارك من مخططات الاقتحام التي ينوي المستوطنون تنفيذها.

وقال مسلم في كلمة للشعب الفلسطيني:" أيها الفلسطينيون أغلقوا القدس بأجسادكم، وليصعد إليها مليون فلسطيني، وليجلس الشعب في الساحات والطرق والأبواب ولا تتركوا مكاناً تدخل منه نملة صهيونية إلى القدس".

وشدد مسلم على ضرورة عدم السماح للمستوطنين بدخول المسجد الأقصى، وتدنيس الأرض المقدسة.

وأضاف:" يوم القدس يوم الوطن وشعبه، ولتكن الدماء فداءً لأرض القدس التي إن بقيت بقينا وإن فنيت فنينا".

 وكانت حركة (حماس) قد أكدت أن قرار ما يسمَّى "محكمة الصلح" الإسرائيلية السَّماح للمستوطنين بممارسة طقوسهم التلمودية، خلال اقتحاماتهم المستفزّة لباحات المسجد الأقصى، لعبٌ بالنار، وتجاوزٌ لكلّ الخطوط الحمر، وتصعيدٌ خطيرٌ يتحمّل قادة الاحتلال تداعياته التي ستكون وبالاً عليهم، وعلى حكومتهم وعلى قطعان مستوطنيهم، وسترتدّ عليهم جميعاً بمزيد من المقاومة والتصدّي، حتّى كبح جماح مخططاتهم التهويدية.

وشددت حركة (حماس) في تصريح على أنَّ كلَّ شبرٍ من المسجد الأقصى المبارك هو حقٌّ خالصٌ للمسلمين، كان وسيبقى، ولا سيادة فيه إلا لشعبنا الفلسطيني، مشيرةً إلى أن الاحتلال لن يفلح وقطعان مستوطنيه وجماعاته المتطرّفة في فرض واقع جديد على أرضه المباركة بالقوّة والإرهاب، وسيتصدّى أهلنا في القدس، وأبناء شعبنا الفلسطيني عامّة لهذه المخططات بكلّ قوّة وبسالة، ولن نسمح بها مهما كان الثمن.


 

 

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