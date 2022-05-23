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شؤون فلسطينية

توقيع اتفاق بين ديوان الموظفين العام بدولة فلسطين والمنظمة العربية للتنمية الإدارية

توقيع اتفاق بين ديوان الموظفين العام بدولة فلسطين والمنظمة العربية للتنمية الإدارية
رام الله - دنيا الوطن
وقع رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبوزيد ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية د. ناصر الهتلان القحطاني اليوم الاثنين في العاصمة المصرية القاهرة اتفاقية تعاون بين ديوان الموظفين العام في دولة فلسطين والمنظمة العربية للتنمية الإدارية/جامعة الدول العربية.

جاء ذلك على هامش المنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية تحت عنوان (التجارة البينية ودور القطاع العام والخاص في تحقيق ذلك) والذي تعقده المنظمة العربية تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي، ويشارك به وزراء التنمية الإدارية العرب وعدد من الخبراء المحليين والدوليين.

وتتضمن الاتفاقية العديد من المحاور والبرامج الهامة التي سيعمل ديوان الموظفين العام والمنظمة العربية على تنفيذها في الأعوام الثلاث القادمة وأبرزها دور فلسطين في نقل المعرفة للعديد من الدول العربية وغيرها من الدول النامية في مجال الإدارة العامة وتكنولوجيا المعلومات.

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