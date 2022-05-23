فتح تُعلق على قرار "العمل الحكومي" بغزة فرض ضرائب على سلع من الضفة

وكان أسامة نوفل، مدير عام السياسيات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، قال اليوم الإثنين، إن قرار لجنة العمل الحكومي بفرض ضرائب جديدة على عدد من منتجات الضفة الغربية التي تصل قطاع غزة "يهدفُ إلى حماية المنتجات المحلية وفق القانون الاقتصادي".



وقال نوفل: إنه " تم تشكيل لجنة قبل حوالي ثلاثة أشهر هدفها حماية المنتج المحلي في قطاع غزة، اللجنة مشكلة من وزارة الاقتصاد، والقطاع الخاص ممثلة بالاتحاد العام للصناعات الفلسطينية واتحاد الصناعات الفلسطينية الفرعية، وهدف هذه اللجنة عمل دراسة كاملة حول طبيعة الإنتاج الصناعية وكيفية النهوض بالمنتجات المحلية".





وتابع في حديثٍ خاص لـ"دنيا الوطن"، "خلُصت الاجتماعات المشتركة بضرورة دعم العديد من السلع، حوالي 24 سلعة تُنتج في قطاع غزة، وقادرة أن تغطي احتياجات السكان في قطاع غزة بشكلٍ كامل".







رام الله - دنيا الوطنعلقت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) على قرار لجنة متابعة العمل الحكومي، بغزة، فرض ضرائب على بعض السلع الواردة من الضفة الغربية.واستنكر عضو المجلس الثوري للحركة الناطق الإعلامي باسمها إياد نصر، اليوم الاثنين، هذا القرار، واصفاً إياه بـ "الخطير" و"خطوة جديدة تكرسها حماس لترسيخ الانفصال بين رئتي الوطن، وهو تساوق غير مسبوق مع الحرب التي يخوضها الاحتلال ضد الاقتصاد الفلسطيني"، وفق تعبيره.وأكد أن "ما قامت هو ضرب لكل القيم الوطنية التي تجمع أبناء الشعب الواحد"، داعيا القوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني لاتخاذ موقف من هذا التغول على القانون الأساسي، لـ "إلغاء هذا القرار الجائر".