غزة: وزارة العمل تطلق مشروع "صمود" لتشغيل 600 خريج

رام الله - دنيا الوطنأطلقت وزارة العمل، بغزة، اليوم، مشروع تعزيز صمود الخريجين، لتشغيل الخريجين المتعطلين عن العمل.وقال م. إيهاب الغصين، وكيل الوزارة:" إن المشروع يستهدف (600) خريج لمدة (3) أشهر، من المسجلين عبر رابط تحديث بيانات قوى العمل وتم اختيارهم وفق معايير الجودة".وأضاف: "يهدف المشروع الذي سيبدأ مطلع يونيو المقبل، إلى إعطاء فرصة للخريجين للاندماج والتعرف على سوق العمل بالتعاون مع قطاع العمل الخاص والمحلي".وأوضح أنه ستكون هناك دورة خاصة للتأهيل الوظيفي تسبق بدء المشروع، وذلك لإكساب الخريجين المهارات اللازمة في سوق العمل.وأشار م. الغصين إلى أن وزارة العمل تسعى في ظل الصعوبات الكبيرة والتحديات للتخفيف من أزمة البطالة وتعزيز صمود الخريجين الباحثين عن العمل.