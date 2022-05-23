السفارة القطرية في باريس: مقتل حارس بالسفارة في "جريمة بشعة وغير مبررة"
أعلنت سفارة قطر في باريس، اليوم الاثنين، مقتل حارس بالسفارة في "جريمة بشعة وغير مبررة".
وأضافت السفارة وفق ما نقلت قناة (الجزيرة)، أن السلطات اعتقلت المشتبه فيه وباشرت التحقيقات، مشيرة إلى أنها تترقب نتائج التحقيقات، فيما قدمت التعازي لعائلة الفقيد.
وكان مكتب النائب العام في العاصمة الفرنسية، باريس، أفاد اليوم الاثنين، أنه فتح تحقيقاً بعد مقتل حارس في سفارة قطر.
وأضاف وفق ما نقلت وسائل إعلام عربية، أن "الشبهات تحوم حول شخص بعينه".
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