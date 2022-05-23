عربي

السفارة القطرية في باريس: مقتل حارس بالسفارة في "جريمة بشعة وغير مبررة"

السفارة القطرية في باريس: مقتل حارس بالسفارة في "جريمة بشعة وغير مبررة"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سفارة قطر في باريس، اليوم الاثنين، مقتل حارس بالسفارة في "جريمة بشعة وغير مبررة".

وأضافت السفارة وفق ما نقلت قناة (الجزيرة)، أن السلطات اعتقلت المشتبه فيه وباشرت التحقيقات، مشيرة إلى أنها تترقب نتائج التحقيقات، فيما قدمت التعازي لعائلة الفقيد.

وكان مكتب النائب العام في العاصمة الفرنسية، باريس، أفاد اليوم الاثنين، أنه فتح تحقيقاً بعد مقتل حارس في سفارة قطر.

وأضاف وفق ما نقلت وسائل إعلام عربية، أن "الشبهات تحوم حول شخص بعينه".

أخبار ذات صلة

شاهد.. عواصف ترابية تجتاح العراق وتشل الحياة

شاهد.. عواصف ترابية تجتاح العراق وتشل الحياة

وهاب يهاجم جنبلاط: &#34;سكت كثيرا على إهاناتك وإذا كنت تريد القتال سنقاتل&#34;

وهاب يهاجم جنبلاط: "سكت كثيرا على إهاناتك وإذا كنت تريد القتال سنقاتل"

خبير دستوري أردني يرد على انتقادات الملكة نور لمجلس الأسرة المالكة

خبير دستوري أردني يرد على انتقادات الملكة نور لمجلس الأسرة المالكة

أربيل.. تفاهمات تمهد لإنهاء خلافات بين أحزاب الحكم والمعارضة

أربيل.. تفاهمات تمهد لإنهاء خلافات بين أحزاب الحكم والمعارضة

وزير خارجية قطر: نفط إيران سيساعد على استقرار الأسعار وخفض التضخم

وزير خارجية قطر: نفط إيران سيساعد على استقرار الأسعار وخفض التضخم

العراق.. الإعدام لـ&#34;إرهابي&#34; فجر سيارة مفخخة في البصرة

العراق.. الإعدام لـ"إرهابي" فجر سيارة مفخخة في البصرة

مجلس النواب الليبي ينفي صحة تشكيل حكومة مصغرة

مجلس النواب الليبي ينفي صحة تشكيل حكومة مصغرة

السعودية تؤسس أكاديمية للصناعات العسكرية

السعودية تؤسس أكاديمية للصناعات العسكرية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: افتتاح الأوبريت الوطني ومعرض الفن التشكيلي بالمحافظات الجنوبية احياء لذكرى النكبة

غزة: افتتاح الأوبريت الوطني ومعرض الفن التشكيلي بالمحافظات الجنوبية احياء لذكرى النكبة

&#34;الإعلام&#34; تسلم وزارة العدل ملفا بخصوص شبهات سرقة أعضاء جثامين الشهداء المُحتجزة

"الإعلام" تسلم وزارة العدل ملفا بخصوص شبهات سرقة أعضاء جثامين الشهداء المُحتجزة

رام الله: الاحتلال يصيب شاباً ويعتقله قرب رأس كركر

رام الله: الاحتلال يصيب شاباً ويعتقله قرب رأس كركر

&#34;الإسلامية المسيحية&#34;: قرار السماح لليهود بالصلاة في الأقصى باطل وخطير

"الإسلامية المسيحية": قرار السماح لليهود بالصلاة في الأقصى باطل وخطير

رئيس بلدية بيتونيا ضياء قُرط يُطلع سفير نيكاراغوا على أوضاع المدينة

رئيس بلدية بيتونيا ضياء قُرط يُطلع سفير نيكاراغوا على أوضاع المدينة

غزة: لجنة حكومية تدرس مقترح تطوير شارع الرشيد &#34;معسكر الشاطئ&#34;

غزة: لجنة حكومية تدرس مقترح تطوير شارع الرشيد "معسكر الشاطئ"

&#34;بلديات الساحل&#34;: إنهاء مشكلة الغرق بشارع القدس &#34;منطقة الداخلية&#34; بمدينة جباليا قريباً

"بلديات الساحل": إنهاء مشكلة الغرق بشارع القدس "منطقة الداخلية" بمدينة جباليا قريباً

&#34;الخارجية&#34; تُحذر من تصاعد عمليات خطف الأطفال من قبل المستوطنين

"الخارجية" تُحذر من تصاعد عمليات خطف الأطفال من قبل المستوطنين

منوعات

تفاصيل آخر يوم في حياة الفنان الراحل سمير صبري

تفاصيل آخر يوم في حياة الفنان الراحل سمير صبري

لأول مرة..أحمد حلمي ومنى زكي في فيلم جديد قريباً

لأول مرة..أحمد حلمي ومنى زكي في فيلم جديد قريباً

شاهد: إمبراطور فيسبوك يحتفل بزواجه

شاهد: إمبراطور فيسبوك يحتفل بزواجه

شاهد: التركية فهرية أفجان تسجل الهدف الأول في مونديال قطر 2022

شاهد: التركية فهرية أفجان تسجل الهدف الأول في مونديال قطر 2022

صور: اللبنانية نور عريضة بإطلالة جريئة جداً على السجادة الحمراء في مهرجان كان

صور: اللبنانية نور عريضة بإطلالة جريئة جداً على السجادة الحمراء في مهرجان كان

شاهد: نادين نجيم تحتفل مع طليقها بالمناولة الأولى لابنتها

شاهد: نادين نجيم تحتفل مع طليقها بالمناولة الأولى لابنتها

بعد قصة حب قوية..الكويتي طلال باسم يعلن انفصاله عن جود عزيز

بعد قصة حب قوية..الكويتي طلال باسم يعلن انفصاله عن جود عزيز

شاهد: المغنية بوسي تدخل القفص الذهبي للمرة الثانية

شاهد: المغنية بوسي تدخل القفص الذهبي للمرة الثانية

شاهد: الكويتية دكتورة خلود تحجز جزيرة لزوجها في عيد ميلاده

شاهد: الكويتية دكتورة خلود تحجز جزيرة لزوجها في عيد ميلاده

بعد خضوعها لعملية جراحية..ما هي تطورات الحالة الصحية للفنانة مي كساب؟

بعد خضوعها لعملية جراحية..ما هي تطورات الحالة الصحية للفنانة مي كساب؟

عربي

شاهد.. عواصف ترابية تجتاح العراق وتشل الحياة

شاهد.. عواصف ترابية تجتاح العراق وتشل الحياة

وهاب يهاجم جنبلاط: &#34;سكت كثيرا على إهاناتك وإذا كنت تريد القتال سنقاتل&#34;

وهاب يهاجم جنبلاط: "سكت كثيرا على إهاناتك وإذا كنت تريد القتال سنقاتل"

خبير دستوري أردني يرد على انتقادات الملكة نور لمجلس الأسرة المالكة

خبير دستوري أردني يرد على انتقادات الملكة نور لمجلس الأسرة المالكة

أربيل.. تفاهمات تمهد لإنهاء خلافات بين أحزاب الحكم والمعارضة

أربيل.. تفاهمات تمهد لإنهاء خلافات بين أحزاب الحكم والمعارضة