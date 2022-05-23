رئيس بلدية بيتونيا ضياء قُرط يُطلع سفير نيكاراغوا على أوضاع المدينة

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس بلدية بيتونيا ضياء قُرط في دار البلدية اليوم، سفير جمهورية نيكاراغوا، روبرتو موراليس، بحضور رئيس البادية السابق ربحي دولة، حيث بحث معه سبل تعزيز التعاون مجالات حيوية وهامة أهمها التنمية المحلية والتعاون الثقافي والتعاون الاقتصادي ودعم قطاعات الشباب والمرأة و تبادل الخبرات.من جهته، قدم سفير جمهورية نيكاراغوا التهنئـة لرئيس البلدية لتوليه المنصب الجديد، مؤكداً استمرار التعاون والشراكة مع البلديـة في كافة المجالات والعمل المُشترك دعماً للقضية الفلسطينية.من جهته، تحدث رئيس البلدية ضياء قُرط عن الأوضاع في مدينة بيتونيا خاصة إجراءات الاحتلال ومصادرة الأراضي وإقامة سياج الفصل العنصري الذي يلتهم مئات الدونمات الزراعية، إضافة الى ممارسات الاحتلال والقتل اليومي بحق الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي المحتلة.