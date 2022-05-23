"بلديات الساحل": إنهاء مشكلة الغرق بشارع القدس "منطقة الداخلية" بمدينة جباليا قريباً

رام الله - دنيا الوطنأفادت مصلحة مياه بلديات الساحل، أنها وبالشراكة مع بلدية جباليا وبتمويل من مؤسسة العمل ضد الجوع، ستشرع في إنشاء شبكة مياه أمطار وصرف صحي لتجنب مشكلة الفيضانات الناتجة من هطول الأمطار بفصل الشتاء بشارع القدس "منطقة الداخلية" من (دوار الجرن حتى دوار زمو) بمدينة جباليا شمال قطاع غزة.الجدير بالذكر المشروع يأتي ضمن المشاريع الطارئة التي استجابت لها مؤسسة العمل ضد الجوع، وهو المشروع الثالث الذي تنفذه في مدينة جباليا للحد من الفيضانات أثناء الشتاء خلال العاميين الماضيين.حيث تم الإعلان عن المشروع، وهو حاليًا في مراحله الأولية، ويخضع للإجراءات الإدارية والتخطيط الهندسي والاستشاري، ومن المتوقع البدء بالعمل فيه خلال الأشهر القليلة القادمة.يذكر أن منطقة الداخلية في مدينة جباليا تعاني من الغرق أثناء فصل الشتاء، نتيجة الأمطار الغزيرة وبعض المشكلات الخاصة بإحداثيات المنطقة، وستنتهي هذه المشكلة بعد تنفيذ المشروع.