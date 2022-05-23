شاهد: الاحتلال يشرع بقص درج الحرم الإبراهيمي ووزير الأوقاف يُعلق













رام الله - دنيا الوطناستنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية، الشيخ حاتم البكري، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باستكمال أعمال بناء المصعد الكهربائي من جهة القسم المغتصب من الحرم الإبراهيمي الشريف.وأكد البكري في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذا التصعيد من قبل قوات الاحتلال تجاه الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة والتعدي على صلاحيات الأوقاف مستمر بوتيرة كبيرة وسريعة، وإن السياسة الإسرائيلية في الحرم الإبراهيمي استفزازية، وذات أطماع ونوايا خبيثة تحاول إسرائيل من خلالها الاستيلاء الكامل على الحرم خطوة خطوة بعد أن استولت على غالبيته والتحكم به، وهذا يتناقض مع الاتفاقيات والقوانين الدولية التي ضمنت حرية العبادة تحت الاحتلال.وطالب البكري المجتمع الدولي بشكل عام والمؤسسات ذات العلاقة بالشأن الثقافي والتراثي والديني وعلى رأسها اليونسكو، بوضع قراراتها موضع التنفيذ لخطورة ما يحدث في المسجدين الأقصى والإبراهيمي.كما دعا البكري أبناء محافظة الخليل إلى الاستمرار في أداء الصلوات في الحرم الإبراهيمي الشريف، لحمايته من المخططات الإسرائيلية المتتابعة للاستيلاء عليه.وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي شرعت، اليوم الإثنين، بقص درج الحرم الإبراهيمي الأبيض استكمالا لتركيب المصعد الكهربائي، ولمشروع تهويدي يتم تنفيذه على مساحة 300 متر مربع من ساحات المسجد الإبراهيمي ومرافقه، لتسهيل اقتحامات المستوطنين، حيث خصصت حكومة الاحتلال مليوني شيكل لتمويله.