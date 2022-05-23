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شؤون فلسطينية

"المبادرة الوطنية" تدين السماح بأداء الصلوات التلمودية بالأقصى وتحذر من انفجار شامل

"المبادرة الوطنية" تدين السماح بأداء الصلوات التلمودية بالأقصى وتحذر من انفجار شامل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت حركة المبادرة الوطنية قرار محكمة إسرائيلية السماح للمتطرفين العنصريين الإسرائيليين أداء الصلوات والشعائر  التلمودية في باحات المسجد الأقصى، وأكدت أن لا سلطة للقضاء الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى المقدسات الدينية فيها.

وحذرت حركة المبادرة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن سلوك الحكومة الإسرائيلية والمتطرفين العنصريين يهدد بتفجير شامل للأوضاع، وقالت أن منظومة الاحتلال و"الأبارتهايد" الإسرائيلية واهمة، إن ظنت أن الشعب الفلسطيني سيسمح لها بتدنيس مقدساته الإسلامية والمسيحية أو مواصلة المس بمكانة القدس.

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