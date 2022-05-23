لمدان بتهمة القتل القصد.. محكمة استئناف نابلس تصدر حكماً بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة





كما أدانت المتهم الثاني (ي،ص) والحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة أشهر والغرامة 500 دينار عن تهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً لأحكام المادة 349 من ذات القانون.



وقد صدر هذا الحكم استناداً للمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة الأستاذ مجدي شرعب، أمام محكمة استئناف نابلس.











رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة استئناف نابلس برئاسة القاضي عصام الفران وعضوية القاضي أيمن عليوي، والقاضي فطين سيف حكماً يقضي بقبول استئناف النيابة العامة، وإدانة المتهم الأول ( ي،ش) والحكم عليه بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة عن تهمة القتل القصد خلافا لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، بعد أن صدر قرار بالبراءة بحقه.