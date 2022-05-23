عربي

وهاب يهاجم جنبلاط: "سكت كثيرا على إهاناتك وإذا كنت تريد القتال سنقاتل"

وهاب يهاجم جنبلاط: "سكت كثيرا على إهاناتك وإذا كنت تريد القتال سنقاتل"
وئام وهاب
رام الله - دنيا الوطن
هاجم رئيس حزب "التوحيد العربي" في لبنان وئام وهاب، رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط، كاشفا أنه تعرض "لحملة تخوين" قبل الانتخابات النيابية.

وكشف خلال لقاء أقامه في بلدة الجاهلية في منطقة الشوف، عن "تعرضه لحملة ظالمة قبل الإنتخابات، كما تعرض لحملة تخوين عمل عليها رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط.

وبحسب ما نقله موقع (آر تي عربي) فقد توجه إلى الأخير بالقول: "لهذا الجبل سر لا تعرفه أنت، هناك من يحميه، لا أنت ولا أنا نحميه، هناك سر يحميه، ولكن للأسف هذا السر لا تعرفه ولن تعرفه في حياتك"، مضيفا: "سكت كثيرا على إهاناتك، أنا هؤلاء الناس صنعوا زعامتي وليس دبابات حافظ الأسد، أنت دبابات حافظ الأسد أرجعتك من عمان وصنعت لك زعامة بعدما كنت مقيما في عمان والناس تقاتل هنا".

وتابع قائلا: "قلت لك مئة مرة أن لا تقترب من كرامتي، وهذه المرة قربت عليها، وإذا كنت تريد القتال سنقاتل، وإن كنت تريد المهادنة سنهادن، وإن كنت تريد التخريب سنقطع اليد التي تخرب".

وأضاف: "طولت بالي كثيرا عليك لأنه كل كرامة واحد في هذا الجبل من إقليم الخروب الى الشوف وعاليه والمتن وحاصبيا وراشيا كلها تعنيني، ولكن تصل معك أننا نخون أهلنا أخبرني أين نخون أهلنا حتى أخبرك أين خنت أهلك، خنتم دماء الشهداء، خنتم دماء الناس في أيار".

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