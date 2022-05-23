أسعار النفط تصعد قليلا وسط مخاوف شح الإمدادات

تشهد أسعار النفط تذبذبات وسط عوامل متباينة، مرتبطة بمخاوف ضعف الطلب من جانب الصين (ثاني أكبر مستهلك للخام عالميا) بسبب إغلاقات كورونا، وارتفاع الطلب في بقية دول العالم.

وصعدت أسعار النفط الخام قليلا في التعاملات الصباحية، الإثنين، وسط مخاوف شح الإمدادات بالتزامن مع زيادة الطلب حول العالم على مشتقات الوقود.



وبحسب وكالة (الأناضول) فإن الاتحاد الأوروبي يعقد نهاية الشهر الجاري، اجتماعا لاتخاذ قرار بشأن حزمة عقوبات سادسة ضد روسيا، تشمل فرض حظر على صادرات الخام.



وبحلول الساعة (06:23 ت.غ)، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.95 بالمئة أو 1.04 دولارا إلى 111.04 دولارا للبرميل.



كما صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو، بنسبة 0.77 بالمئة أو 85 سنتا إلى 111.2 دولارا للبرميل.



وروسيا ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة، بمتوسط يومي 11.2 مليون برميل في الظروف الطبيعية.

