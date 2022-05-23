طالع جدول اختبارات الثانوية العامة بعد إعلان تأجيلها لمدة أسبوع
نشرت وزارة التربية والتعليم، اليوم الإثنين، جدول اختبارات الثانوية العامة لعام 2022، وذلك بعد الإعلان عن تأجيلها لمدة أسبوع.
وكانت "التعليم" بغزة، أعلنت عن تأجيل موعد عقد امتحانات الثانوية العامة في جميع محافظات الوطن، للدورتين الأولى والثانية للعام 2022.
وأوضحت أنه كان من المقرر عقد الاختبارات يوم الثلاثاء 7 حزيران/ يونيو2022، ليصبح موعدها الثلاثاء 14 يونيو 2022، مشيرةً إلى أن القرارجاء بهدف تمكين طلبة المحافظات الشمالية من تعويض الفاقد التعليمي.
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