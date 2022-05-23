"الإحصاء": انخفاض الصادرات السلعية المرصودة خلال شهر آذار

رام الله - دنيا الوطنقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن الصادرات السلعية المرصودة خلال شهر آذار/مارس من العام الجاري، انخفضت بنسبة 6% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 2% مقارنة مع شهر آذار/مارس من عام 2021، وبلغت قيمتها 116.6 مليون دولار أميركي.وانخفضت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر آذار/مارس من عام 2022 بنسبة 6% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 85% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر آذار/مارس من عام 2022، كما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 2% مقارنة مع الشهر السابق.وارتفعت الواردات خلال شهر آذار/مارس من عام 2022 بنسبة 21% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 41% مقارنة مع شهر آذار/مارس، من عام 2021، وبلغت قيمتها 712.2 مليون دولار.كما ارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر آذار/مارس من عام 2022 بنسبة 14% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات منها 53% من إجمالي قيمة الواردات لشهر آذار من عام 2022. كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 30% مقارنة مع الشهر السابق.وسجل الميزان التجاري، الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، ارتفاعاً في قيمة العجز بنسبة 28% خلال شهر آذار من عام 2022 مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفع بنسبة 52% مقارنة مع شهر آذار من عام 2021، حيث بلغت قيمة العجز 595.6 مليون دولار أمريكي.