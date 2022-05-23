دولي

بايدن: شراكتنا الاقتصادية مع دول شرق آسيا تشمل 13دولة

بايدن: شراكتنا الاقتصادية مع دول شرق آسيا تشمل 13دولة
الرئيس الأمريكي جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين،عزم بلاده عقد  شراكة اقتصادية جديدة في آسيا والمحيط الهادئ، تشمل 13 دولة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أكد فيه بايدن أن الشراكة بين واشنطن وطوكيو تتعمق على مر الأعوام، مشيراً إلى أن تحالف بلاده واليابان هو أقوى وأعمق من قبل في مجالات عديدة منها مجال الفضاء.

من جانبه، أكد فوميو كيشيدا، أنه اتفق مع بايدن على تعزيز مجالي التعاون والدفاع بين البلدين، مؤكدا أنه سيتم تعزيز وجود القوات الأميركية في اليابان.

وأضاف: أكدنا ضرورة تعزيز الشراكة بين طوكيو وواشنطن، وتعزيز القدرات الدفاعية لليابان.

وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تتأزم فيه العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، حيث علق وزير الخارجية الصيني عليها بالقول إن الاستراتيجية الدبلوماسية الأميركية في آسيا محكوم عليها بالفشل.

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